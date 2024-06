ΠΑΟΚ: Eνδιαφέρον από Σαουδική Αραβία για τον Αλί Σαμάτα

O Αλί Σαμάτα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Χολούντ από την Σαουδική Αραβία, με τον επιθετικό των «ασπρόμαυρων» να φέρεται κλεισμένος στον σύλλογο σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Αλ Χολούντ από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θέλει να αποκτήσει τον Αλί Σαμάτα, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ήδη έχουν προσεγγίσει τους Θεσσαλονικείς προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Ο Σαμάτα ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2025 δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί από τον σύλλογο, καθώς μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Αξίζει να σημειωθεί πως η Αλ-Κχολούντ ανέβηκε φέτος στην μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και θέλει να κάνει δυνατές μεταγραφές.

A administração do Al Kholood 🇸🇦chegou a um acordo com o clube grego PAOK para contratar o jogador tanzaniano Ally Samatta (31).



🇹🇿 Além do PAOK, o experiente centroavante tem passagens por Aston Villa, Fenerbahçe e Genk.



