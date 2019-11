H απουσία του νταμπλούχου ΠΑΟΚ από τις υποψηφιότητες των βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ήταν από πιο ηχηρές και προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς, δεδομένης και της αήττητης κατάκτησης του πρωταθλήματος Ελλάδος (επίτευγμα που είχε πάρα πολλά χρόνια να πετύχει άλλη ομάδα).

Στον ΠΑΟΚ μόλις πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός έσπευσαν να το σχολιάσουν με μία ανάρτηση στο Twitter στην οποία απεικονίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα με τους δύο τίτλους που κατέκτησε πέρυσι και στη λεζάντα αναφέρονται όλα τα περσινά κατορθώματα του “δικέφαλου του Βορρά”, με το χαρακτηριστικό “τικ” από δίπλα, ενώ στο τέλος σημειώνουν ως αντίθεση ότι παρ’όλα αυτά δεν είναι υποψήφιοι για καλύτερη ομάδα της σεζόν σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

✅ Champions

✅ The Invincibles

✅ Cup Winners

✅ Most Consecutive Games Scoring Record in Greek Football History

✅ Most Away Games Scoring Record in Greek Football History

✅ Best Away Games Record in Europe

❌ Candidates for Best Team in Greece from @PSATgr pic.twitter.com/5ISh6GP6pJ

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) November 19, 2019