Τσάβι για το Ελλάδα – Ολλανδία: «Τρομερή ατμόσφαιρα, έχουν πολύ ταλέντο»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα βρεθεί αύριο (1/10/26 στις 21:45, Live από το Newsit.gr) απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων της League A του Nations League και ο προπονητής των Ολλανδών, Τσάβι Ερνάντεθ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα για την αναμέτρηση της Τούμπας.

Ο Τσάβι στάθηκε στην ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει η Ολλανδία στην Τούμπα, ενώ αποθέωσε την ποιότητα των παικτών της Ελλάδας, που προηγείται στη βαθμολογία του ομίλου στο Nations League.

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Οι δηλώσεις του Τσάβι

Για τον Φαν Χέκε: «Υπέφερε μετά το ματς με τη Σερβία στο πόδι. Σήμερα νόμιζε ότι μπορούσε να συμμετέχει στην προπόνηση, αλλά δεν μπόρεσε. Είναι ένας μαχητής, αλλά δεν τα κατάφερε. Είχε πολύ πόνο. Έχουμε τραυματισμούς, είναι μεγάλη ατυχία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Χάκπο χτύπησε στον αστράγαλο, τουλάχιστον δεν είναι μυϊκά τα προβλήματα.

Για το ρεπό: «Το άξιζαν οι παίκτες. Ήταν εξαιρετικοί, είμαι χαρούμενος μαζί τους οπότε τους το έδωσα για να είναι καλύτεροι αύριο».

Για την ατμόσφαιρα: «Τρομερή ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της. Κυριάρχησαν στη Σερβία, αμύνθηκαν καλά στη Γερμανία. Έχουν ποιότητα και είναι επικίνδυνοι επιθετικά. Ο κόουτς κάνει καλή δουλειά είναι εξαιρετικοί στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Τους αναλύσαμε και είναι εξαιρετική ομάδα κυρίως στην έδρα τους».

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Για τα πολλά ματς των παικτών: «Έτσι είναι το καλεντάρι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το να προσαρμοστούμε. Είναι πιεσμένο ναι. Είναι δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες, αλλά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Διαχειριζόμαστε καλά τους παίκτες, προπονούμαστε με ένταση, αμυντικά και επιθετικά. Είμαι νέος προπονητής για αυτούς, αλλά τώρα είναι καλά. Μέρος του proccess».

Για την Σίτυ: «Δεν είναι πρόβλημά μου, έχω πολλά προβλήματα να λύσω. Αγαπώ το fair play σαν λάτρης του ποδοσφαίρου».

Για τον Σάμερβιλ: «Μπορεί να παίξει οπουδήποτε. Έχει όλα τα φόντα να γίνει εξαιρετικός παίκτης. Συνήθως παίζει στα δεξιά, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί οπουδήποτε ανάλογα τις ανάγκες της ομάδας»

Για την ποιότητα των παικτών της Ελλάδας που παίζουν στο τοπ επίπεδο: «Δεν φοβάμαι τίποτα, τους σέβομαι αλλά είναι ποδόσφαιρο. Σεβόμαστε την Ελλάδα για το ποδόσφαιρό της, τελείως διαφορετικό με της Σερβίας και της Γερμανίας. Έπαιξαν πολύ καλά και έχουν πολύ ταλέντο. Είναι πολύ δυνατοί, έχουν καλή ατμόσφαιρα οπότε θα είναι περίπλοκο».

Για την αντικατάσταση του Φαν Χέκε: «Είμαστε 23 μέλη και έχουμε επιλογές να τον αντικαταστήσουμε. Θα δούμε και θα αποφασίσουμε αύριο. Είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να αποτελέσει επιλογή και ο Φαν Ντάικ. Η ομάδα είναι η πιο σημαντική. Έχω μιλήσει με αρκετούς πχ Τίμπερ».

Για την Ισπανία: «Είναι μία κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αν κληθούμε να παίξουμε μαζί τους θα είμαστε έτοιμοι».

Για την… επιστροφή του στην Ελλάδα και την ατμόσφαιρά τους: «Θυμάμαι ότι είναι μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχω ζήσει. Θα είναι δύσκολα αύριο, έχουν έξι πόντους και θα έχει δύσκολη ατμόσφαιρα».