ΠΑΟΚ: Μέρος της προπόνησης ο Σορετίρε, αγωνία για τον Άλι

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το μεγάλο διπλό επί της Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Conference League, με τον Σόλα Σορετίρε να βγάζει μέρος του προγράμματος και τους Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι να μένουν εκτός.

Ο Σόλα Σορετίρε θα αρχίσει σιγά σιγά να επανέρχεται από τον τραυματισμό του, ενώ στον ΠΑΟΚ υπάρχει αγωνία για τον τραυματισμό του Τάχα Άλι στο παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου και η ενημέρωση από την “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ είναι ότι αύριο Σάββατο (25/07/26) θα κάνει εξετάσεις για το μέγεθος του προβλήματος.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το απόγευμα της Παρασκευής στο γήπεδο μία μέρα μετά την αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις rondo, παιχνίδι κατοχής, τελειώματα και παιχνίδι μικρού χώρου.