Παναθηναϊκός: Το deal για τη μετεγγραφή του Κινγκς Κάνγκουα – Ποσοστό 25% κράτησε η Χάποελ Μπερ Σεβα

Ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” τη μετεγγραφή του Κινγκς Κάνγκουα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, με ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης στην ομάδα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Sport5, η Χάποελ Μπερ Σεβά θα λάβει μέρος αυτού του ποσού, αφού δικαιώματα για τον Κινγκς Κάνγκουα είχε και ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά οι Ισραηλινοί θα διατηρήσουν και το 25% του ποδοσφαιριστή, για την περίπτωση πώλησής του από τον Παναθηναϊκό.

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Πιο συγκεκριμένα, το ισραηλινό Μέσο αναφέρει τα εξής: “Το ποσό που πρόκειται να καταβάλει ο Παναθηναϊκός στη Χάποελ Μπερ Σεβά ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπερ Σεβά είχε αποκτήσει τον Κανγκουά από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι 650.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, ο Ερυθρός Αστέρας θα λάβει το 20% της διαφοράς ανάμεσα στο ποσό αγοράς και στο ποσό πώλησης, κάτι που θα του αποφέρει σχεδόν όσα είχε εισπράξει από την αρχική μεταγραφή.

Πώς προκύπτει ο υπολογισμός; Η διαφορά ανάμεσα στις δύο μεταγραφές είναι 3,35 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, το 20% αντιστοιχεί σε 670.000 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, η Χάποελ Μπερ Σεβά θα αποκομίσει καθαρό κέρδος 2,68 εκατομμυρίων ευρώ από τον ποδοσφαιριστή, έχοντας παράλληλα ωφεληθεί από τη συμβολή του στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χάποελ Μπερ Σεβά διατήρησε ποσοστό 25% επί ενδεχόμενης μελλοντικής μεταπώλησης του Κανγκουά. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα αποφέρει έσοδα, δεδομένου ότι ο μέσος είναι ήδη 28 ετών”.