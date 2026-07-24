Ο Γιώργος Κούτσιας ανακοινώθηκε από τη Φαμαλικάο στην Πορτογαλία

Ο Γιώργος Κούτσιας είναι κι επίσημα παίκτης της Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, αφού ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την πορτογαλική ομάδα, με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031.

Μετά από μία διετία στην Ελβετία, όπου είχε 59 συμμετοχές και 14 γκολ με τη φανέλα της Λουγκάνο, ο Γιώργος Κούτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο.

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Η ομάδα της πρώτης κατηγορίας του πορτογαλικού ποδοσφαίρου έκανε επίσημα γνωστή τη μετεγγραφή του Έλληνα επιθετικού για την επόμενη πενταετία, με τον 22χρονο ποδοσφαιριστή να προστίθεται στη λίστα με τους Έλληνες στράικερ στην Πορτογαλία, αφού εκεί αγωνίζονται και οι Βαγγέλης Παυλίδης και Φώτης Ιωαννίδης.

Ο Κούτσιας ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ.