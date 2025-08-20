ΠΑΟΚ: Οριστική συμφωνία για τον Χρήστο Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φθάσει τελικά σε συμφωνία για την αγορά του Χρήστου Ζαφείρη από τη Σλάβια Πράγας, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να αφορά τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Ιβάν Σαββίδης επανήλθε με νέα επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ στη Σλάβια Πράγας και κατάφερε να ολοκληρώσει θετικά το… σήριαλ για τη μετεγγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η νέα προσφορά του ΠΑΟΚ έφθασε τα 10+2 εκατομμύρια ευρώ και οι Τσέχοι είπαν επιτέλους το “ναι” για την παραχώρηση του 22χρονου μέσου της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος και θα γίνει η μεγαλύτερη μετεγγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στη χώρα μας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ξεχωρίσει τον Ζαφείρη ως μία μεγάλη επένδυση και για το μέλλον του συλλόγου, με αποτέλεσμα να κάνει την υπέρβαση για να τον πάρει στην Τούμπα. Αυτό θα συμβεί στο δεύτερο μέρος της σεζόν, αφού το deal των δύο συλλόγων αφορά την επόμενη μετεγγραφική περίοδο, με τον Έλληνα χαφ να “πιάνει” Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2026.