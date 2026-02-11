ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Μάχη με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (11/02/26, 20:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και οι δύο ομάδες αναμένεται να δώσουν μεγάλη μάχη για το «εισιτήριο» του τελικού του Πανθεσσαλικού.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με το εύστοχο πέναλτι έκανε τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ και έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του να παίζει για δύο αποτελέσματα στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από τη «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη για τη Super League και θέλουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για να πάρουν ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίο διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού, χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα και θα χτίσει πάνω σε αυτό για να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό.

Ο Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Ντεσπότοφ και Ιβανούσετς, είδε όμως τον Μεϊτέ να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεσή του για τη μάχη της Τούμπας. Ο Ρουμάνος τεχνικός ως γνωστόν δεν ανακοινώνει ποτέ την απόστολή του για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, έχει και αυτός πολλά προβλήματα τραυματισμών να διαχειριστεί, καθώς οι Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Σισοκό, Κώτσιρας και Ντέσερς δεν έχουν μπει ακόμα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εκτός για τον ημιτελικό έμεινε και ο Τσέριν. Σάντσες και Τουμπά θα αγωνιστούν κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα βρεθεί ο Ολλανδός Ρουπέτι.