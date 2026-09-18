Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχτηκε τους Τσέντι Όσμαν και Τέλη Μυστακίδη στο T- Center

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού είχε «ζεστή» αγκαλιά με τον Τούρκο φόργουορντ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Τσέντι Όσμαν στο T- Center
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στο T- Center για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό με την Μπουργκ (18/09/26, 21:15, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) στον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μάλιστα υποδέχτηκε και τους Τσέντι Όσμαν και Τέλη Μυστακίδη στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτιζάν στον ημιτελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν, τον οποίο υποδέχτηκε με αγκαλιά στο T- Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τις σχέσεις των δύο να παραμένουν εξαιρετικές παρά την αποχώρηση του Τούρκου για τους Θεσσαλονικείς.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού χαιρέτησε και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, που ήταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα του να νικά με εκατοστάρα τους Σέρβους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
145
108
91
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo