Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχτηκε τους Τσέντι Όσμαν και Τέλη Μυστακίδη στο T- Center

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στο T- Center για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό με την Μπουργκ (18/09/26, 21:15, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) στον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μάλιστα υποδέχτηκε και τους Τσέντι Όσμαν και Τέλη Μυστακίδη στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτιζάν στον ημιτελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν, τον οποίο υποδέχτηκε με αγκαλιά στο T- Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τις σχέσεις των δύο να παραμένουν εξαιρετικές παρά την αποχώρηση του Τούρκου για τους Θεσσαλονικείς.

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στο Telekom Center Athens τον κ. Τέλη Μυστακίδη και παράλληλα συνάντησε τον Cedi Osman, έχοντας ένθερμη συνομιλία μαζί του. #paobcaktor pic.twitter.com/ROjkTUTq2H — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 18, 2026

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού χαιρέτησε και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, που ήταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα του να νικά με εκατοστάρα τους Σέρβους.