Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος στο T- Center για το Παναθηναϊκός – Μπουργκ, θα δει το ματς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παρακολουθήσει μαζί με τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ την αναμέτρηση
Ο Γιάννης Αλαφούζος
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ στον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Γιάννης Αλαφούζος είναι στο T- Center για το ματς.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα δει το φιλικό ματς του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο T- Center μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην προεδρική σουίτα του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλαβε την πρόσκληση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την αποδέχτηκε μετά χαράς. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ προηγουμένως υποδέχτηκε τους Τσέντι Όσμαν και Τέλη Μυστακίδη, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του τουρνουά.

Να θυμίσουμε ότι το τουρνουά καλύπτει το ΣΚΑΙ, το οποίο έχει πάρει και τα δικαιώματα της GBL.

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Αθλητικά
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