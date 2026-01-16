ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Καμαρά, μπαίνουν και οι Παβλένκα και Ντεσπόντοφ

Θετικά νέα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ, με τους Καμαρά, Σάστρε και Θυμιάνη να επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης και τους Ντεσπόντοφ και Παβλένκα να παίρνουν… σειρά.

Καμαρά, Σάστρε και θυμιάνης τέθηκαν ήδη στη διάθεση του Λουτσέσκου, με τον Ντεσπόντοφ να ακολουθεί πρόγραμμα επανένταξης και τον Παβλένκα να βγάζει μέρος του προγράμματος για τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η πρόκριση επί του Ολυμπιακού ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μετά από ένα απαραίτητο ρεπό, οι παίκτες επέστρεψαν το απόγευμα της Παρασκευής στη δουλειά και σήκωσαν μανίκια ενόψει ΟΦΗ.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές στον τομέα της κατοχής της μπάλας και της τακτικής μέσα από διάφορες ασκήσεις και στο φινάλε έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.

Οι Καμαρά, Σάστρε, Θυμιάνης προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ο Παβλένκα έκανε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία. Το Σάββατο (17.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.Δείτε μέσα από τον φακό του paokfc.gr τις αποκλειστικές εικόνες από την προπόνηση της Παρασκευής στη Νέα Μεσημβρία.