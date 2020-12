Παπαπέτρου: Η Euroleague έκανε «focus» στην αρχηγική του εμφάνιση (video)

Στο… στόχαστρο της Euroleague μπήκε η μεγάλη εμφάνιση του Ιωάννη Παπαπέτρου, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Άλμπα.

Έχοντας για πρωταγωνιστή τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο Παναθηναϊκός… ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (17.12.2020) στην Άλμπα Βερολίνου, επικρατώντας με 92-69.

Από την άμυνα οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό και τελείωσαν το ματς 44,1% στα τρίποντα και 15/34, ενώ είχαν υψηλό ποσοστό και στα δίποντα με 16/28 (57,1%).

Όπως προαναφέραμε, κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο αρχηγός του, Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος σκόραρε 22 πόντους με 8/14 σουτ εντός πεδιάς και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ είχε και μια τάπα.

Η Euroleague έκανε… focus στην εμφάνιση του Παπαπέτρου, μια ημέρα μετά τον αγώνα του ΟΑΚΑ, παρουσιάζοντας τις καλύτερες στιγμές του.

22 pts | 4 ast



Ioannis Papapetrou was on fire for @paobcgr! pic.twitter.com/7mCnfzeaBu