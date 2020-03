Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το καλό παράδειγμα στο Μιλγουόκι, ανακοινώνοντας αμέσως την πρόθεσή του να βοηθήσει τους εργαζόμενους στο γήπεδο των Μπακς, ελέω κορονοϊού.

Ο Greek Freak τόνισε ότι θα προσφέρει 100.000 δολάρια για την οικονομική υποστήριξή τους, γεγονός που έφερε αντίστοιχη κίνηση τόσο από τον έτερο All Star της ομάδας, Κρις Μίντλετον, όσο και από όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους.

“Ακολουθώντας τις ουσιαστικές πράξεις γενναιοδωρίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Κρις Μίντλετον, ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ρόστερ των Μπακς θα στηρίξει την κοινότητά μας, κάνοντας δωρεές υπέρ των εργαζομένων στο Fiserv Forum”, ανακοίνωσαν χαρακτηριστικά τα “ελάφια”.

Following the meaningful acts of generosity by @Giannis_an34 and @Khris22m, the Bucks’ ENTIRE roster is supporting our community by making donations to impacted Fiserv Forum workers. #BucksDNA pic.twitter.com/KFeJxLkBQE