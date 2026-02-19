Συμβαίνει τώρα:
Παραδοχή από την Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Μικρές οι πιθανότητες να τον κρατήσουμε έναν χρόνο ακόμη»

Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, προανήγγειλε ουσιαστικά τη μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα το καλοκαίρι του 2026
Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με την Εθνική Ελλάδας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει “τρελάνει” το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τις εμφανίσεις του σε ηλικία μόλις 18 ετών και η Γκενκ φαίνεται να έχει αρχίσει να αποδέχεται το γεγονός ότι δεν θα τον έχει ακόμη για καιρό στο ρόστερ της.

Με ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης να ετοιμάζουν προτάσεις 10άδων εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του, ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες να κρατήσει η ομάδα του Κωνσταντίνο Καρέτσα, δεν είναι μεγάλες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χούιμπεργκς δήλωσε στη βελγική ιστοσελίδα hln.be, τα εξής: “Είναι πλέον ικανός αν και μόλις 18 ετών να πάρει την ομάδα από το χέρι. Νιώθει καλά με τον εαυτό του και έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου. Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα. Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, ανήκει στην κορυφή της Ευρώπης.

Είναι το όνειρο κάθε αθλητικού διευθυντή να κρατήσει έναν τέτοιο παίκτη για ακόμη έναν χρόνο, όμως οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν ο Καρέτσας φύγει, θέλουμε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βοηθώντας μας πρώτα να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας”.

