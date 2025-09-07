Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό ελαφρύ σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας Κ23

Η Ελλάδα συνεχίζει να απολαμβάνει διακρίσεις στην κωπηλασία και αυτή τη φορά ήταν σειρά της Πασχαλίνας Μουρατίδου και της Γαβριέλας Λιόλιου να χαρίσουν ένα χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών.

Η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23, στο Ρατσίτσε της Τσεχία και άκουσαν τον Εθνικό Ύμνο, ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου για να πάρουν το χρυσό μετάλλιό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό του αγωνίσματός τους, με χρόνο 7:39.31 και άνοιξαν το… χορό των επιτυχιών για την Ελλάδα.

Κι αυτό γιατί ακολούθησε η νέα επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία, με το δίδυμο του Κωνσταντίνου Γιαννούλη και του Ιάσονα Μουσελίμη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας Κ23 στην Τσεχία.

Οι διακρίσεις για την Ελλάδα συνεχίστηκαν μάλιστα, με τον Άγγελο Αθανασιάδη Λαούδη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών των αγοριών.