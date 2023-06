Μπορεί ο Πεπ Γκουαρντιόλα να έπλεε σε… πελάγη ευτυχίας, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά παράλληλα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα οδήγησε την Μάντσεστερ Σίτι στο νταμπλ, μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, στον τελικό με την Μάντσεστερ Γιουνάτετ (2-1).

Ο Ισπανός τεχνικός -με το σφύριγμα της λήξης- έκανε “ντου” στον αγωνιστικό χώρο κι έτρεξε προς τους ποδοσφαιριστές του, αγκαλιάζοντας τους και χορεύοντας μαζί τους για την κατάκτηση του τροπαίου!

Μάλιστα, έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος, με την κάμερα να τον εμφανίζει να σκουπίζει τα δάκρυά του.

A second #EmiratesFACup title in his tenure



Pep Guardiola was emotional at full-time pic.twitter.com/172PlA83xb