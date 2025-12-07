Αθλητικά

Πέθανε η σύζυγος του Ισιάγκα Σιλά του Αστέρα Τρίπολης – Τα συλλυπητήρια των Αρκάδων

Πένθος για τον παίκτη της ομάδας της Τρίπολης
Δύσκολες ώρες για τον Ισιάγκα Σιλά του Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα της Super Leahue να ανακοινώνει ότι “έφυγε” από τη ζωή η σύζυγος του.

Όπως είναι αναμενόμενο ο 31χρονος ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται από τον Κρις Κόουλμαν για την εντός έδρας αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Λεβαδειακό (07.12.2025, 17:00) για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Μάλιστα οι συμπαίκτες του Σιλά θα τιμήσουν τη μνήμη της πριν τη σέντρα του αγώνα στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες φρόντισαν να σταθούν στο πλευρό του 31χρονου αμυντικού τους, εκφράζοντας συλλυπητήρια και τονίζοντας πως θα είναι δίπλα του.

“Η ΠΑΕ Asteras Aktor εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.

Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Courage, frere!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας” αναφέρει ο Αστέρας στην ανακοίνωσή του.

