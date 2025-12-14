Συμβαίνει τώρα:
Πέθανε ο πατέρας της Άννας Δούκα – Γιασικεβίτσιους

Ο Λιθουανός προπονητής δεν θα κοουτσάρει τη Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι με την Εφές
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και της Άννας Δούκας, μετά την είδηση του θανάτου του πατέρα της Ελληνίδας συζύγου του Λιθουανού προπονητή της Φενέρμπαχτσε.

Με ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε τον θάνατο του Σπύρου Δούκα, πατέρα της Άννας Δούκα, η οποία είναι η σύζυγος του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Παράλληλα, η τουρκική ομάδα ενημέρωσε πως ο Λιθουανός προπονητής δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του στο αποψινό (14/12) ντέρμπι απέναντι στην Εφές για το πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

“Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί σε κηδεία με την οικογένειά του“.

