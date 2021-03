Ο χώρος του τζούντο θρηνεί το χαμό του χρυσού Ολυμπιονίκη και τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Τοσιχικο Κόγκα.

Στο πένθος βυθίστηκε το άθλημα του τζούντο. Ο Ιάπωνας θρύλος, Τοσιχίκο Κόγκα, πέθανε την Τετάρτη (24.03.2021) σε ηλικία 53 ετών, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός NHK και επιβεβαίωσε και η παγκόσμια Ομοσπονδία τζούντο.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή. Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα, ο Κόγκα είχε υποβληθεί πέρυσι σε χημειοθεραπείες.

Ο Κόγκα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, ενώ στην Ατλάντα το 1996 φόρεσε στο στήθος το ασημένιο μετάλλιο.

Επίσης, κατέκτησε την πρωτιά σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα (το 1989 στο Βελιγράδι, το 1991 στη Βαρκελώνη και το 1995 στην τσίμπα της Ιαπωνίας) και το χάλκινο μετάλλιο σε αυτό του Έσεν (1987).

The news fell overnight: Toshihiko Koga (JPN) passed away at the age of 53. https://t.co/DkbBqafgLM