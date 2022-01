Ο πασίγνωστος δημοσιογράφος, Πιρς Μόργκαν, προχώρησε σε ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο κατά του Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την απόφαση απέλασης του από την Αυστραλία.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αυστραλία αποφάσισε υπέρ της οριστικής απέλασης του Νόβακ Τζόκοβιτς από την χώρα, αφαιρώντας του το δικαίωμα συμμετοχής στο Australian Open, γεγονός που… ικανοποίησε μεγάλη μερίδα πολιτών, που είχαν ενοχληθεί από τον… ανεμβολίαστο Σέρβο τενίστα και τον τρόπο που προσπάθησε να αγωνιστεί στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ανάμεσα τους και ο Πιρς Μόργκαν. Ο Βρετανός δημοσιογράφος επικρότησε την πλευρά των Αυστραλών, ενώ χρησιμοποίησε κάποιες “σκληρές” εκφράσεις, κατά του Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Ο παραβάτης των κανονισμών για τον Covid, ο άνθρωπος που έγραψε ψέματα στη φόρμα που συμπλήρωσε κατά την είσοδό του στη χώρα και το σύμβολο των αντιεμβολιαστών, Νόβακ Τζόκοβιτς, έχασε την τελευταία ένσταση κατά της απέλασής του. Θα τον πετάξουν έξω από την Αυστραλία χωρίς να μπορεί να λάβει μέρος στο Αυστραλιανό Open. Καλώς!», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter.

BREAKING: Covid rule cheat, immigration form liar, & anti-vaxxer icon Novak Djokovic loses final appeal against deportation & will be thrown out of Australia without being able to compete in Aus Open. Good. 👏👏👏 pic.twitter.com/nZAVgSsZK8