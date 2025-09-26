Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής της Σακάριασπορ χαστούκισε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα

Ο Τζανέρ Ερκίν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του
Ποδοσφαιριστής της Σακάριασπορ χαστούκισε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα

Ξεγυρισμένο χαστούκι. Απίστευτο σκηνικό στη χθεσινή (25.09.2025) αναμέτρηση της Πεντίκσπορ με την Σακάριασπορ (4-1) για τη δεύτερη κατηγορία στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Με το σκορ στο 3-1 υπέρ της γηπεδούχου Πεντίκσπορ και τον εκνευρισμό διάχυτο στις τάξεις των φιλοξενούμενων, ο Μπουράκ Αλτιπαρμάκ ολοκλήρωσε μια φάση χωρίς να πασάρει και στέλνοντας την μπάλα άουτ, με τον εκνευρισμένο Τζανέρ Ερκίν να του κάνει έντονα παράπονα.

Ο Ερκίν πλησίασε τον Αλτιπαρμάκ, οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες σε έντονο ύφος και μετά από… κοκορομαχία τον χαστούκισε.

Ο διαιτητής επενέβη και απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo