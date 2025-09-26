Ποδοσφαιριστής της Σακάριασπορ χαστούκισε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα

Ξεγυρισμένο χαστούκι. Απίστευτο σκηνικό στη χθεσινή (25.09.2025) αναμέτρηση της Πεντίκσπορ με την Σακάριασπορ (4-1) για τη δεύτερη κατηγορία στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Με το σκορ στο 3-1 υπέρ της γηπεδούχου Πεντίκσπορ και τον εκνευρισμό διάχυτο στις τάξεις των φιλοξενούμενων, ο Μπουράκ Αλτιπαρμάκ ολοκλήρωσε μια φάση χωρίς να πασάρει και στέλνοντας την μπάλα άουτ, με τον εκνευρισμένο Τζανέρ Ερκίν να του κάνει έντονα παράπονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερκίν πλησίασε τον Αλτιπαρμάκ, οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες σε έντονο ύφος και μετά από… κοκορομαχία τον χαστούκισε.

Ο διαιτητής επενέβη και απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.