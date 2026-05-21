Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς 122-113: Ισοφάρισαν σε 1-1 τους τελικούς της Δύσης οι πρωταθλητές του NBA

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA στη Δύση και νίκσαν έμε 122-113 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Μετά το μπρέικ στο πρώτο παιχνίδι, οι περσινοί πρωταθλητές του NBA δεν είχαν περιθώρια για νέα… γκέλα και μπήκαν από την αρχή δυνατά στο ματς, παίρνοντας το προβάδισμα από το ημίχρονο. Τη διαφορά στο ματς έκανε ουσιαστικά το δεύτερο δεκάλεπτο για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αφού με επιμέρους σκορ 31-20, έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη κόντρα στους Σαν Αντόνι Σπερς.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να προσθέτει μία ακόμη φοβερή εμφάνιση στα πλέι οφ με 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά να μην είναι αυτή τη φορά αρκετός για την ομάδα του Τέξας.

Η σειρά βρέθηκε έτσι στο 1-1 και θα μεταφερθεί πλέον για δύο παιχνίδια στην έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς, με την πρόκριση να κρίνεται στις 4 νίκες.