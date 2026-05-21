Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο του Europa League και δεν έκρυψε την «τρέλα» του για την Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πανηγύρισε ως φανατικός οπαδός της αγγλικής ομάδας τη νίκη της με 3-0 επί της Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρίγκιπας Γουίλαμ έζησε με ένταση το παιχνίδι από την κερκίδα και ξέσπασε στα γκολ της Άστον Βίλα, αλλά και στο φινάλε του αγώνα, με την κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του.

Στη συνέχεια είχε μάλιστα την ευκαιρία να πάρει στα χέρια του και το τρόπαιο της διοργάνωσης, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον ποδοσφαιρικό… Βασιλιά της ομάδας του, Ουνάι Εμερί.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκανε όμως και ανάρτηση για την επιτυχία της Άστον Βίλα και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας: «Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου.

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware!



Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας».