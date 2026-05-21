Αθλητικά

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο του Europa League και δεν έκρυψε την «τρέλα» του για την Άστον Βίλα

Η ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ μετά τους πανηγυρισμούς για την Άστον Βίλα
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο του Europa League και δεν έκρυψε την «τρέλα» του για την Άστον Βίλα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πανηγύρισε ως  φανατικός οπαδός της αγγλικής ομάδας τη νίκη της με 3-0 επί της Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρίγκιπας Γουίλαμ έζησε με ένταση το παιχνίδι από την κερκίδα και ξέσπασε στα γκολ της Άστον Βίλα, αλλά και στο φινάλε του αγώνα, με την κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του.

Στη συνέχεια είχε μάλιστα την ευκαιρία να πάρει στα χέρια του και το τρόπαιο της διοργάνωσης, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον ποδοσφαιρικό… Βασιλιά της ομάδας του, Ουνάι Εμερί.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκανε όμως και ανάρτηση για την επιτυχία της Άστον Βίλα και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας: «Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
136
132
121
117
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo