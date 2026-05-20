Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα: O Τζον ΜακΓκίν σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης

Η Άστον Βίλα συνέτριψε τη Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό του Europa League και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο.

Παράλληλα, η Άστον Βίλα πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της, 44 χρόνια μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1982.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το τέλος του τελικού με τη Φράιμπουργκ, ο αρχηγός της Άστον Βίλα, Τζον ΜακΓκίν, σήκωσε στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης το βαρύτιμο τρόπαιο.

H χρυσή βίβλος του Europa League

7 κατακτήσεις: Σεβίλλη (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3 κατακτήσεις: Γιουβέντους (1977, 1990, 1993), Ίντερ (1991, 1994, 1998), Λίβερπουλ (1973, 1976, 2001), Ατλέτικο (2010, 2012, 2018) Τότεναμ (1972, 1984, 2025)

2 κατακτήσεις: Γκλάντμπαχ (1975, 1979), Ρεάλ Μαδρίτης (1985, 1986), Γκέτεμποργκ (1982, 1987), Πάρμα (1995, 1999), Φέγενορντ (1974, 2002), Πόρτο (2003, 2011), Τσέλσι (2013, 2019), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1980, 2022)

1 κατάκτηση: Αϊντχόφεν (1978), Ίπσουιτς (1981), Άντερλεχτ (1983), Λεβερκούζεν (1988), Νάπολι (1989), Άγιαξ (1992), Μπάγερν (1996), Σάλκε (1997), Γαλατασαράι (2000), Βαλένθια (2004), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2005), Ζενίτ (2008), Σαχτάρ (2009), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2017), Βιγιαρεάλ (2021), Αταλάντα (2024), Άστον Βίλα (2026)