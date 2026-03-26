Πολωνία – Αλβανία 2-1: Ο Λεβαντόφσκι έσβησε το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ στην ομάδα των Στρακόσα – Πήλιου

Η Αλβανία έδειξε ικανή να κάνει την υπέρβαση κόντρα στην Πολωνία, ωστόσο η παρέα του Λεβαντόφσκι έκανε την ανατροπή (2-1) στο δεύτερο μέρος και προκρίθηκε στον τελικό των playoffs του Μουντιάλ 2026.

Η Αλβανία άνοιξε το σκορ στο 42΄με τον Χότζα, ωστόσο η Πολωνία έφερε τούμπα το παιχνίδι μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Ο Σιμάνσκι εκτέλεσε ένα κόρνερ από τα δεξιά προς το δεύτερο δοκάρι και ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα στο 63′ μετά από λάθος έξοδο του Στρακόσα. Το δεύτερο γκολ ήρθε από τον Ζιελίνσκι με ωραίο τελείωμα εκτός περιοχής.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα, ξεκίνησε βασικός, ενώ ο δεξιός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, πέρασε ως αλλαγή, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας.

Στο αρχικό σχήμα της Πολωνίας βρέθηκε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, ενώ ως αλλαγή πέρασε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΟΛΩΝΙΑ: Γκράμπαρα, Κεντζιόρα (62′ Σβιντέρσκι), Μπεντναρέκ, Κίβιορ, Κας, Σκόρας, Σιμάνσκι, Ζιελίνσκι (82′ Μόντερ), Καμίνσκι (90+2′ Πίρκα), Ρόζγκα (46′ Πιετουσέφσκι), Λεβαντόβσκι (90+2′ Σλις).

ΑΛΒΑΝΙΑ: Στρακόσα, Χισά, Αγέτι (18′ Ισμαΐλι), Τζιμσιτί, Μιτάι, Λάτσι (82′ Μούτσι), Μπαϊράμι (68′ Μπρόγια), Ασλάνι, Σέχου, Χότζα (68′ Πήλιος), Ουζούνι.