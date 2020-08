Η Λιόν απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελευταίο προημιτελικό του Final 8 του Champions League και δημιούργησε μία πρωτότυπη 4άδα στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κι αυτό γιατί μετά από χρόνια λείπουν οι περισσότερες “παραδοσιακές” ομάδες της Ευρώπης, με την Μπάγερν Μονάχου να είναι η μοναδική που έχει κατακτήσει το Champions League.

Οι “Βαυαροί” είναι πια το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, μετά και το 8-2 επί της Μπαρτσελόνα του Μέσι, αλλά θα βρουν απέναντί τους τη Λιόν, η οποία μετά τη Γιουβέντους του Ρονάλντο, έριξε στο “καναβάτσο” και τη Σίτι του Γκουαρδιόλα.

Champions League: Ούτε στο… τοπικό! Το “άχαστο” του Στέρλινγκ που στοίχισε την πρόκριση στη Σίτι (video)

Στον έτερο ημιτελικό, η πρωτάρα Λειψία θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν των Εμπαπέ και Νέιμαρ, με αμφότερες να ψάχνουν την πρώτη πρόκρισή τους στον τελικό του Champions League.

The 2019-20 Champions League semi-finalists:



🇫🇷 Paris Saint-Germain

🇩🇪 FC Bayern München

🇩🇪 RB Leipzig

🇫🇷 Olympique Lyonnais



