Αθλητικά

Σε δύσκολη θέση ο Τζιάνι Ινφαντίνο: Αγγλία και Ουαλία δεν θα στηρίξουν την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA

Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες που θα αποσύρουν την στήριξή τους προς το πρόσωπο του προέδρου της FIFA
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε ομιλία του/ (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα μετά το σχέδιό του για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Η Αγγλία και η Ουαλία αποφάσισαν να αποσύρουν την στήριξή τους προς το πρόσωπό του στις επόμενες εκλογές της FIFA.

Η Ουαλία ήταν η πρώτη χώρα που αποφάσισε να μην στηρίξει τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές της FIFA και σύμφωνα με το Sky News και η Αγγλία θα ακολουθήσει την απόφαση των Ουαλών κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας, μετά τις αμφιλεγόμενες πράξεις του.

Η ένταση εντάθηκε μετά τα σχέδια της FIFA και συγκεκριμένα του Ινφαντίνο, να δώσει μερίδια του Μουντιάλ και άλλων διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση έφερε πολλές και έντονες αντιδράσεις, κυρίως επειδή φέρεται να περιλάμβανε πρόσωπα με διασυνδέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό το σχέδιο προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις από τις περισσότερες συνομοσπονδίες ποδοσφαίρου, αλλά και από στελέχη της FIFA, κάτι που ουσιαστικά ανάγκασε τον Ινφαντίνο να το εγκαταλείψει και πλέον να βρίσκεται σε δεινή θέση.

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