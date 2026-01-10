Ράφα Μπενίτεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με κύρος, θέλω να δημιουργήσω κάτι που θα μείνει»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε συνέντευξη στην Gazzeta dello Sport με αφορμή το Ίντερ – Νάπολι για τη Serie A (11.01.2026), με τον Ισπανό τεχνικό να έχει καθίσει στον πάγκο και των δύο διεκδικητών του πρωταθλήματος. Στην κουβέντα, όμως, έπεσε και ο Παναθηναϊκός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δηλώνει χαρούμενος για την επιλογή που έκανε, να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των “πρασίνων” και εξέφρασε την ελπίδα του, να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι στον Παναθηναϊκό που θα μείνει.

“Παίζουμε και κυνηγάμε τη σταθερότητα αποτελεσμάτων που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με κύρος κι εδώ βρήκα ένα μέρος για να αναπτύξω περαιτέρω την περιέργεια μου.

Είμαι χαρούμενος με αυτή την επιλογή κι ελπίζω να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι που θα μείνει. Στον Παναθηναϊκό δεν λείπει η όρεξη να επανακτήσει τη θέση που του αξίζει, έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών του ανταγωνισμού” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής, στην αναφορά που έκανε για το “τριφύλλι”.