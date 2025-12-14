Ραφαήλ Παγώνης: «Είδα όνειρο ότι με κάλεσαν να παίξω τένις με τον Τζόκοβιτς, σας παρακαλώ μην με ξυπνήσετε»

Ο Ραφαήλ Παγώνης ζει το όνειρό του, μιας και έκανε κοινή προπόνηση με το απόλυτο είδωλό του, Νόβακ Τζόκοβιτς την Κυριακή (14/12/2025) στη Βουλιαγμένη.

Ο 13χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Ραφαήλ Παγώνης, βρίσκεται στην Ελλάδα και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να προπονηθεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μένει τους τελευταίες μήνες στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσκληση έγινε από τον Τζόκοβιτς το Σάββατο (13/12), όπου οι δύο τους συναντήθηκαν στο 91 Athens Riviera.

Ο νεαρός τενίστας δεν παρέλειψε να κάνει και μία συγκινητική ανάρτηση στα social media για τις ονειρικές στιγμές που έζησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafael Pagonis (@rafael_pagonis) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Σήμερα είδα ένα όνειρο ότι με κάλεσαν να παίξω τένις με τον Τζόκοβιτς. Ήταν τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος, και μου αποκάλυψε τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο!

Ευχαριστώ, Τζόκοβιτς, για αυτή την εμπειρία που είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο! Τα λέμε σύντομα.”, έγραψε συγκεκριμένα.