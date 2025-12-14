Συμβαίνει τώρα:
Ραφαήλ Παγώνης: «Είδα όνειρο ότι με κάλεσαν να παίξω τένις με τον Τζόκοβιτς, σας παρακαλώ μην με ξυπνήσετε»

Η συγκινητική δημοσίευση του Ραφαήλ Παγώνη στα social media για τη συνάντησή του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Ραφαήλ Παγώνης ζει το όνειρό του, μιας και έκανε κοινή προπόνηση με το απόλυτο είδωλό του, Νόβακ Τζόκοβιτς την Κυριακή (14/12/2025) στη Βουλιαγμένη.

Ο 13χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Ραφαήλ Παγώνης, βρίσκεται στην Ελλάδα και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να προπονηθεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μένει τους τελευταίες μήνες στη χώρα μας.

Η πρόσκληση έγινε από τον Τζόκοβιτς το Σάββατο (13/12), όπου οι δύο τους συναντήθηκαν στο 91 Athens Riviera.

Ο νεαρός τενίστας δεν παρέλειψε να κάνει και μία συγκινητική ανάρτηση στα social media για τις ονειρικές στιγμές που έζησε.

 
 
 
 
 
“Σήμερα είδα ένα όνειρο ότι με κάλεσαν να παίξω τένις με τον Τζόκοβιτς. Ήταν τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος, και μου αποκάλυψε τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο!

Ευχαριστώ, Τζόκοβιτς, για αυτή την εμπειρία που είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο! Τα λέμε σύντομα.”, έγραψε συγκεκριμένα.

