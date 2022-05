Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους στο τελικό του Champions League (28.05.2022 / 22:00), με την UEFA να παρουσιάζει -λίγες ημέρες νωρίτερα- την μπάλα του “μεγάλου” αγώνα.

Στην μπάλα του τελικού του Champions League μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λίβερπουλ θα αναγράφεται η λέξη της ειρήνη στα ουκρανικά, με αφορμή τον πόλεμο ξεκίνησε η Ρωσία στη χώρα, πριν από ακριβώς τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι -αρχικά- η πόλη διεξαγωγής του τελικού ήταν η Αγία Πετρούπολη, πριν προκύψει η ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη, γεγονός που οδήγησε την UEFA στο να μεταφέρει τον αγώνα στο Παρίσι.

