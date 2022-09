Με καθυστέρηση μιας ημέρας, η Ρέιντζερς φιλοξενεί την Νάπολι, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Αν και το αίτημα τους προς την UEFA απορρίφθηκε, οι Σκωτσέζοι σκοπεύουν να αψηφήσουν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας της Ρέιντζερς με την Νάπολι είχε οριστεί για την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, αλλά θα τελικά απόψε (14/9) στις 22:00. Αιτία της αναβολής, το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των αστυνομικών δυνάμεων της Γλασκώβης, ήταν απασχολημένο με δραστηριότητες που αφορούν στον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Ρέιντζερς, μαζί με την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι, κατέθεσαν αίτημα στην UEFA, προκειμένου να ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο “Άιμπροξ” στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ, αμέσως μετά το ενός λεπτού σιγή που θα κρατηθεί.

Όπως όμως αναφέρει η “Daily Mail”, η UEFA απέρριψε το αίτημά τους, καθώς θα προτιμούσε απόλυτη ησυχία (κι έτσι να διατηρηθεί ένα “χαμηλό” ύφος μέσα στα γήπεδα).

Όπως όμως γίνεται γνωστό, οι οπαδοί της Ρέιντερς σχεδιάζουν να υπακούσουν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την τήρηση του ενός λεπτού σιγής, αλλά μετά να τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο.

BREAKING: It’s my understanding that Rangers will defy the UEFA ban and sing the National Anthem after the period of silence tomorrow night in memory of the Queen ahead of their match with Napoli at Ibrox.