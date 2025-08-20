Ρενάτο Σάντσες: Η «Equipe» στέλνει τον Πορτογάλο μέσο στην Τραμπζονσπόρ

Μπορεί αρκετά ευρωπαϊκά Μέσα να ανέφεραν και την Τετάρτη (20.08.2025) ότι ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, αλλά σύμφωνα με την “Equipe” έχουμε ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με το έγκυρο γαλλικό Μέσο, ο Ρενάτο Σάντσες της παρί Σεν Ζερμέν δεν θα πάει τελικά στον Παναθηναϊκό, αλλά θα καταλήξει -με τη μορφή δανεισμού- στην Τραμπζονσπορ, νικώντας έτσι το “τριφύλλι” σε αυτή τη “μάχη”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Trabzonspor, Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın. (L’Equipe) pic.twitter.com/s9xKacQocd — De Marke Sports (@demarkesports) August 20, 2025

Όπως τονίζεται, ο Σάντσες είναι κοντά σε οριστική συμφωνία με την Τράμπζονσπορ, με τους Γάλλους να θεωρούν πλέον ότι η τουρκική ομάδα είναι σε… θέση οδηγού για την απόκτηση του.