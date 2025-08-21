Ριέκα – ΠΑΟΚ: Για το διπλό στην Κροατία με Γιακουμάκη οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (21/08/25, 21:45, Live από το Newsit.gr) τη Ριέκα στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για τα πλέι οφ του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον μετατρέψει ως φαβορί για την πρόκριση στη ρεβάνς της Τούμπας.

Μετά τη δραματική νίκη και πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ, με την γκολάρα του Μαντί Καμαρά στην παράταση, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία… ανάσα από τη League Phase του Europa League, έχοντας ως τελευταίο “εμπόδιο” τη Ριέκα.

Οι Κροάτες είναι γνωστοί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν, με τον ΠΑΟΚ να την έχει αποκλείσει το 2021 στο Conference League, με νίκη 2-0 εκτός έδρας και ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει έτσι ένα αντίστοιχο θετικό αποτέλεσμα και στη σημερινή “μονομαχία” των δύο ομάδων, ώστε να “σφραγίσει” στη συνέχεια την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς του.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν να αντιμετωπίσουν πάντως και αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αφού εκτός είναι σταθερά τον τελευταίο καιρό ο Τάισον, ενώ απουσίες της τελευταίας στιγμής ήταν οι Δημήτρης Πέλκας και Σόλα Σορετίρε. Ο ΠΑΟΚ έχει και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ με μία ουσιαστικά προπόνηση, αλλά περιμένει το ντεμπούτο του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας και είναι πιθανό να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Ριέκα – ΠΑΟΚ

Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Όρετς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας,Εντοκίτ, Φρουκ, Γιάνκοβιτς και Γιούριτς.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας και Τσάλοφ.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιβάν Κρούσλιακ από τη Σλοβακία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπράνισλαβ Χάνκο και Γιαν Πόζορ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Πέτερ Κράλοβιτς και στο VAR ο Ιταλός Μίκαελ Φάμπρι με βοηθό τον Μπόρις Μαριέφκα από τη Σλοβακία.