Ρομπέρτο Κάρλος: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια με την υγεία του

Ο Ρομπέρτο Κάρλος πέρασε δύσκολα τις γιορτινές μέρες, καθώς χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο εξαιτίας επιπλοκών που παρουσιάστηκαν μετά από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην καρδιά του.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος, φρόντισε, πάντως, να καθησυχάσει τον κόσμο, δημοσιεύοντας φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται και εξηγώντας ότι αναρρώνει καλά, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή.

“Θα ήθελα να προβώ σε κάποια διευκρίνιση αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν. Πρόσφατα υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή. Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, ενδιαφέροντος και έννοιας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω άπαντες ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ θερμά ολόκληρη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε”, ήταν το μήνυμα του Ρομπέρτο Κάρλος.