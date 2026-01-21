Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: «Προπόνηση» για την Εθνική πόλο των ανδρών πριν τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού με την Ουγγαρία

Χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα και ξεκουράζοντας παίκτες, η Εθνική πόλο των ανδρών διατήρησε το αήττητό της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης (6/6 στη φάση των ομίλων). Η Ελλάδα νίκησε στο… χαλαρό την Ρουμανία με -σε ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον- και “έφυγε” για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία (23.01.2026, 18:00, Newsit.gr, ΕΡΤ sports 2), εκεί που θα κριθεί ένα ιστορικό -πρώτο- μετάλλιο για τη Γαλανόλευκη στη διοργάνωση!

Αν κάτι αξίζει αναφοράς, είναι η επιβεβαίωση του απίστευτου βάθους που έχει η Εθνική πόλο των ανδρών στη θέση του φουνταριστού. Ο Θοδωρής Βλάχος άφησε εκτός 14αδας τον Νικολαϊδη και έδωσε “ανάσες” στον Κάκαρη, αλλά Παπανικολάου και Σπάχιτς έκαναν… πάρτι στα 2μ.

Επίσης, η γαλανόλευκη είχε εντυπωσιακό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω (80% με 12/15) και μάλιστα στις φάσεις που έχασε δεν κατάφερε να εκδηλώσει επίθεση, δηλαδή τα δώδεκα σουτ που έγιναν με αριθμητικό πλεονέκτημα βρήκαν όλα στόχο!

Το ματς…

Η Ρουμανία παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα, στο να αντιμετωπίσει την άμυνα της Ελλάδας. Η Εθνική πόλο των ανδρών ήταν εντυπωσιακή και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο προηγούμενη με 5 γκολ, με τους Παπαναστασίου, Αργυρόπουλο, Σπάχιτς, Χαλιβόπουλο και Παπανικολάου να διαμορφώνουν το σκορ της πρώτης περιόδου.

Η Ρουμανία παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική στην άμυνα, στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου, δεχόμενη μόλις ένα γκολ από την γαλανόλευκη (0-6 με τον Γενηδουνιά), ενώ ακολούθησε και το πρώτο της (-6 με την εκτέλεση πέναλτι του Γκεοργκιέσκου). Στη συνέχεια όμως η Γαλανόλευκη πήρε και πάλι… μπρος και πέτυχε δυο γκολ με τους Χαλιβόπουλο, Αργυρόπουλο και Γενηδουνιά να ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 1-9.

Με την εκκίνηση του τρίτου οκταλέπτου, η Ρουμανία εμφάνισε μια επιθετική εικόνα και σημείωσε δυο γκολ (3-9το σκορ) με την εκτέλεση πέναλτι του Φουλέα και το γκολ του Γκεοργκέσκου στην κόντρα. Ο Παπαναστασίου σκόραρε (3-10) και έκοψε το σερί των τυπικά γηπεδούχων, που στη συνέχεια μείωσαν κι άλλο με τον Γκεόργκε (4-10). Το γκολ του Γκιουβέτση ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-11, για να έρθει ο Γκεοργκέσκου και με εκτέλεση πέναλτι να κάνει το 5-11. Γενηδουνιάς και Κάκαρης διαμόρφωσαν το 5-13 της 3ης περιόδου

Η Ελλάδα έβγαλε και πάλι αμυντικά προβλήματα, πήγε… χαλαρά στο 4ο οκτάλεπτο και είδε τη Ρουμανία να μειώνει κι άλλο (7-15). Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, όμως, συνέχισαν να σκοράρουν -με τον Γενηδουνιά να φτάνει τα 4 γκολ στο ματς- και την Ελλάδα να επικρατεί τελικά με 18-9.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 9-1, 13-5, 18-9

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Παπαναστασίου (π.π.), 0-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 0-3 Σπάχιτς (π.π.), 0-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 0-5 Παπανικολάου (φουνταριστός), 0-6 Γενηδουνιάς (π.π.), 1-6 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 1-7 Χαλυβόπουλος (π.π.), 1-8 Αργυρόπουλος (κόντρα), 1-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 2-9 Φουλέα (πέναλτι), 3-9 Γκεοργκέσκου (κόντρα), 3-10 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-10 Γκεόργκε (φουνταριστός), 4-11 Γκιουβέτσης (π.π.), 5-11 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 5-12 Γενηδουνιάς (π.π.), 5-13 Κάκαρης (π.π.), 5-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 5-15 Καλογερόπουλος (π.π.), 6-15 Γκεοργκέσκου (περιφέρεια), 7-15 Λουτέσκου (κόντρα), 7-16 Αργυρόπουλος (π.π.), 8-16 Φουλέα (πέναλτι), 8-17 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 8-18 Γκιουβέτσης (π.π.), 9-18 Νεάμτου (π.π.).

Η εθνική είχε 12/15 με παίκτη παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Η Ρουμανία είχε 1/4 με παίκτη παραπάνω, 4/4 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Ιουντεάν (4΄55΄΄πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Σπάχιτς (1΄58΄΄ πριν το τέλος του ματς).

Οι συνθέσεις:

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Γκάντα, Γκεόργκε 1, Γεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάντσικ, Ντράγκουσιν, Λουντσάν

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε αυτή τη φορά ο Δημήτρης Νικολαϊδης.