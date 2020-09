Απίστευτη είδηση από την Αγγλία, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και της Μάντσεστερ Σίτι, Γιάγια Τουρέ, να κατηγορείται ότι προσέφερε ιερόδουλες σε συμπαίκτες του, πριν από φιλικό αγώνα που είχε ως σκοπό την ενίσχυση της UNICEF.

Ο Ιβοριανός ποδοσφαιριστής φέρεται να ανέβασε ένα video με γυμνή γυναίκα στο μπάνιο σε μία ομαδική συνομιλία των παικτών του αγώνα, υποσχόμενος ότι μπορεί να τους φέρει 19 τέτοιες γυναίκες, όποτε θέλουν.

Στη συνομιλία συμμετείχαν μάλιστα και γυναίκες και πολλοί ακόμη διάσημοι άνθρωποι, λόγω της φύσης του αγώνα, με τις αντιδράσεις εναντίον του να τον αναγκάζουν να σβήσει τα μηνύματα και να ζητήσει συγγνώμη. Παρόλα αυτά, υπήρξαν αιτήματα και για την αποπομπή του από τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο “Ολντ Τράφορντ”, γεγονός που εισακούστηκε από τους διοργανωτές.

