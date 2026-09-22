Αθλητικά

Σοκ στον ΠΑΟΚ: Χειρουργείο για Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα

Άσχημα νέα στον Δικέφαλο του Βορρά σχετικά με τους δύο τραυματίες από τη νίκη με τον Παναιτωλικό
Ο Τάχα Άλι
Ο Τάχα Άλι αποχωρεί τραυματίας στο Αγρίνιο/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Τάχα Άλι και ο Γίρι Παβλένκα έπαθαν εξάρθρωση ώμου στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό και τα νέα στο στρατόπεδο των Θεσσαλονικέων δεν ήταν ευχάριστα, καθώς θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου.

Οι δύο μεγάλοι άτυχοι της νίκης του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο για να ξεπεράσουν την εξάρθρωση που έπαθαν και να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις προπονήσεις των ασπρόμαυρων.

Μένει να φανεί το χρονικό διάστημα της απουσίας των δύο παικτών. Ο Σουηδός εξτρέμ έπαθε για δεύτερη φορά φέτος εξάρθρωση και μετά την πρώτη φορά ήταν γνωστό ότι υπήρχε ο κίνδυνος υποτροπής, όπως και συνέβη, γι’ αυτό άλλωστε και οι δύο παίκτες θα χειρουργηθούν για να ξεπεράσουν πλήρως το πρόβλημά τους.

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Αθλητικά
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