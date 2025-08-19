Σιμόνε Φοντέκιο: Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα του ομίλου μας στο Eurobasket 2025 λόγω Γιάννη Αντετοκούνμπο

Λίγο πριν το Eurobasket 2025 μπει στην καθημερινότητά μας (27.08.2025 – 14.09.2025) ο Σιμόνε Φοντέκιο μίλησε στην Corriere dello Sport και αναφέρθηκε στη δυσκολία του ομίλου της εθνικής Ιταλίας στη διοργάνωση, στον οποίο θα έχει αντίπαλο και την Εθνική Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι η Ιταλία θα είναι αντίπαλος της Ελλάδα και στο “Ακρόπολις”. Ο φόργουορντ των “ατζούρι” σημείωσε ότι το τουρνουά που θα γίνει στο ΟΑΚΑ (20/22.08.2025) θα βοηθήσει την ομάδα του στον τομέα της ετοιμότητας και τόνισε ότι η “γαλανόλευκη” είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα του γκρουπ του Eurobasket 2025, που θα φιλοξενηθεί στη Λεμεσό, κυρίως λόγω του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιταλία έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο του Eurobaslet 2025 μαζί με την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γεωργία, τη Βοσνία και η οικοδέσποινα Κύπρο.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο μίλησε…

Για την προσπάθεια της Ιταλίας: “Απομένουν 10 ημέρες μέχρι το πρώτο τζάμπολ εναντίον της Ελλάδας. Το τουρνουά Ακρόπολις θα μας βοηθήσει να φτάσουμε σε ακόμη καλύτερη φόρμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη προσμονή, αλλά ξέρουμε επίσης πόσο δύσκολο θα είναι το ταξίδι. Ο όμιλός μας, για παράδειγμα, είναι ο πιο δύσκολος από τους τέσσερις. Αλλά είμαστε έτοιμοι.

Οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα είναι το πιο σημαντικό ή κρίσιμο για εμάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί σε οποιοδήποτε παιχνίδι μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε αν δεν το προσεγγίσουμε με τον σωστό τρόπο”.

Για το ποια είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα του ομίλου στο Eurobasket 2025: “Πιθανώς η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κύριος λόγος. Έχουν πολλούς παίκτες που παίζουν στην Euroleague και στο NBA. Έχουν έναν γκαρντ όπως ο Ντόρσεϊ που μας δημιούργησε πολλά προβλήματα στο τελευταίο EuroBasket αν θυμάμαι καλά”.

Για τη νέα του ομάδα, τους Χιτ και την περίπτωση να μη συνεχίσει στο Μαϊάμι: “Στην Ιταλία τα νέα συχνά φτάνουν αργά και κακώς μεταφρασμένα. Είμαι παίκτης του Μαϊάμι από τις 4 Ιουλίου και τώρα με περιμένει μια νέα περιπέτεια. Όλοι ξέρουμε τους κανόνες του NBA και ξέρουμε ότι όλα μπορούν να συμβούν”.