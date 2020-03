Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχει μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μαδέιρα, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό, με την κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή να είναι “σταθερή”, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Η Μαρία Ντολόρες ντος Σάντος Αβέιρο έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα πάντως τα τελευταία χρόνια, “παλεύοντας” και με τον καρκίνο, επισημαίνοντας η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δίνει αγώνα για τη ζωή της.

Η σχέση της με τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου δε, είναι πολύ στενή, καθώς τον μεγάλωσε μόνη της και ο ίδιος “ανεβάζει” διαρκώς φωτογραφίες της στα social media, εκφράζοντας την αγάπη του και τη στήριξή του στη “μάχη” της με την επάρατο νόσο.

Cristiano Ronaldo's mother 'is rushed to hospital after suffering a stroke', media in her native Madeira claim https://t.co/PolihabmJz