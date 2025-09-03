Αθλητικά

Σοκ στην Κολομβία: Ποδοσφαιριστής χτύπησε την διαιτητή Βανέσα Σεμπάγιος σε αγώνα της Primera C

Η επίθεση καταγράφηκε σε video και έκανε τον γύρο του κόσμου
Ένα σοβαρό περιστατικό έγινε στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, καθώς η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια αγώνα της Primera C, στο στάδιο Αρακατάκα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, το συμβάν σημειώθηκε όταν η Σεμπάγιος πλησίασε τον πάγκο για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή Μπολίβαρ, για πειθαρχικό παράπτωμα. Ο παίκτης, εξοργισμένος, αντέδρασε βίαια και χτύπησε τη διαιτητή στο πρόσωπο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους εντός και εκτός γηπέδου!

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι παρόντες χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη Βανέσα Σεμπάγιος, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ένταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε video και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral προκαλώντας κύμα αντιδράσεων, με τον κόσμο να καταδικάζει την ανάρμοστη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή.

Οι τοπικές ποδοσφαιρικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν άμεσα το περιστατικό και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τους διαιτητές.

