Σοκ στην Κολομβία: Ποδοσφαιριστής χτύπησε την διαιτητή Βανέσα Σεμπάγιος σε αγώνα της Primera C

Ένα σοβαρό περιστατικό έγινε στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, καθώς η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια αγώνα της Primera C, στο στάδιο Αρακατάκα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, το συμβάν σημειώθηκε όταν η Σεμπάγιος πλησίασε τον πάγκο για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή Μπολίβαρ, για πειθαρχικό παράπτωμα. Ο παίκτης, εξοργισμένος, αντέδρασε βίαια και χτύπησε τη διαιτητή στο πρόσωπο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους εντός και εκτός γηπέδου!

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι παρόντες χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη Βανέσα Σεμπάγιος, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ένταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε video και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral προκαλώντας κύμα αντιδράσεων, με τον κόσμο να καταδικάζει την ανάρμοστη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, “tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión”. Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Οι τοπικές ποδοσφαιρικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν άμεσα το περιστατικό και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τους διαιτητές.