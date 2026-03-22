Σοκαριστικό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα, η Ντέμπορα Σιλβέστρι δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εκσφενδονίστηκε

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Ιταλίδα αθλήτρια της ποδηλασίας, Ντέμπορα Σιλβέστρι, μετά από ένα σοκαριστικό ατύχημα που είχε το Σάββατο (21.03.2026) κατά τη διάρκεια του αγώνα γυναικών στην κλασική διαδρομή Milan–San Remo.

Όλα ξεκίνησαν όταν τρεις αθλήτριες συγκρούστηκαν και βρέθηκαν πεσμένες στην άσφαλτο, στην κατηφορική διαδρομή της Cipressa, λίγο πριν μια απότομη στροφή. Ακολούθησε ένας μικρός… χαμούλης αφού κάποιες συναθλήτριές τους δεν μπόρεσαν να τις αποφύγουν, δημιουργώντας ένα “λοφάκι” από ποδήλατα.

Μια από αυτές ήταν η Ντέμπορα Σιλβέστρι, η οποία όχι μόνο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά εκτινάχθηκε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα και βρέθηκε σε παράδρομο -σε πιο χαμηλό επίπεδο- σε μια τρομακτική πτώση που σόκαρε θεατές και σχολιαστές.

Η 27χρονη Ιταλίδα έμεινε για δευτερόλεπτα ακίνητη, γεγονός που ανησύχησε τους πάντες, μιας και όλοι νόμιζαν ότι έπεσε με το κεφάλι! Ευτυχώς, όταν την πλησίασαν οι ιατρικές ομάδες, είχε τις αισθήσεις της και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ομάδα της, Laboral Kutxa, επιβεβαίωσε τα παραπάνω, με την Σιλβέστρι να κάνει μια σειρά από εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή της. Ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα, ανέφεραν ότι η 27χρονη Ιταλίδα έχει σπάσει 5 πλευρά και έχει μικροκατάγματα στον ώμο.

NEW: There was a terrible accident during the women's Milan-San Remo one-day classic in Italy. Holy moly!!!



Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από 20 χλμ πριν από το τέλος της διαδρομής των 157 χλμ. Δύο από τα μεγάλα φαβορί του αγώνα, Κάσια Νεβαϊντόμα-Φίνεϊ και Κιμ Λι Κουρτ-Πεϊνάρ, ενεπλάκησαν επίσης στο ατύχημα. Η πρώτη δεν κατάφερε να συνεχίσει, ενώ η δεύτερη επανέκαμψε αλλά τερμάτισε στην 99η θέση.