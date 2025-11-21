Sold out το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τη Greek Basketball League

Δεν θα πέφτει… καρφίτσα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη για την Greek Basketball League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή (23/11/2025, 16:00) για την 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και το PAOK Sports Arena αναμένεται κατάμεστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με τους φίλους της ομάδας να έχουν “εξαφανίσει” όλα τα μαγικά χαρτάκια.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή Μυστακίδη, ονειρεύεται μία μεγάλη νίκη κόντρα στον πανίσχυρο Ολυμπιακό.