Sold out το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τη Greek Basketball League

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για την ομάδα μπάσκετ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δεν θα πέφτει… καρφίτσα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη για την Greek Basketball League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή (23/11/2025, 16:00) για την 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και το PAOK Sports Arena αναμένεται κατάμεστο.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με τους φίλους της ομάδας να έχουν “εξαφανίσει” όλα τα μαγικά χαρτάκια.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή Μυστακίδη, ονειρεύεται μία μεγάλη νίκη κόντρα στον πανίσχυρο Ολυμπιακό.

