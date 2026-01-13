Αθλητικά

Sold out το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για την Greek Basketball League

Τρίτο sold out στο μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ
Κατάμεστο θα είναι το “Παλατάκι” για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Τα εισιτήρια της αναμέτρησης «εξαφανίστηκαν» μέσα σε λίγες ώρες από τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν sold out με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο κόσμος του ΠΑΟΚ εξαντλεί τα εισιτήρια τη φετινή σεζόν, μετά τα παιχνίδια με Ηρακλή και Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό θα είναι και το πρώτο σπουδαίο παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή για την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και τον ερχομό του Τέλη Μυστακίδη.

