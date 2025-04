Σολέ – ΠΑΟΚ 88-90: Μυθική πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 29 χρόνια

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη με 90-88 απέναντι στην Σολέ στην Γαλλία και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία πρόκριση στον μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει για πέμπτη φορά στην ευρωπαϊκή του ιστορία σε τελικό, με τους Θεσσαλονικείς έχοντας σε εξωπραγματικό βράδυ τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να σκοράρει 29 πόντους (οι πιο κρίσιμοι από όλους το τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση).

Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι η οποία είχε χάσει με 89-88 στο πρώτο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, ήθελε νίκη με τουλάχιστον ένα πόντο διαφορά με σκοπό να πάει το παιχνίδι στην παράταση, κάτι που τελικά κατάφερε!

Στο πρώτο ημίχρονο, οι «ασπρόμαυροι» πήραν το προβάδισμα με εντυπωσιακά τρίποντα και καλή επίθεση, κλείνοντας το πρώτο μέρος με 40-43. Στη συνέχεια, η Σολέ ανέτρεψε το σκορ, ξεφεύγοντας με διαφορά +8 στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ στο τέταρτο προηγήθηκε 76-72. Ο ΠΑΟΚ, όμως, αντέδρασε, με τον Μπάρτλεϊ να ισοφαρίζει και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT #FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv