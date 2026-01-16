Σπερς – Μπακς 119-101: Παραπαίει η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Δεν έχει τέλος ο κατήφορος για τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι με την εικόνα που παρουσιάζουν δεν πρόκειται να βρεθούν στα πλέι οφ της Ανατολής στο NBA.

Οι Μπακς γνώρισαν ακόμα μία βαριά ήττα, αυτή τη φορά από τους Σπερς με 119-101 στο Σαν Αντόνιο και υποχώρησαν στο 17-24. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ανταγωνιστική μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου και στη συνέχεια διαλύθηκε.

Πλέον ακόμα και οι θέσεις 9-10 μοιάζουν να απομακρύνονται για τα Ελάφια, τα οποία παίζουν κάτι σαν μπάσκετ και πηγαίνουν από σφαλιάρα σε σφαλιάρα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 21 πόντους σε 22 λεπτά, ωστόσο το -31 των Μπακς όσο εκείνος έμεινε στο παρκέ, συνιστά τη δεύτερη χειρότερη επίδοση της καριέρας του.

Στο 28-13 ανέβηκαν οι Σπερς που παραμένουν σε τροχιά πρωταθλητισμού στη Δυτική Περιφέρεια. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο έφτασε μέχρι το +39 (108-69 στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περιόδου), πριν χαλαρώσει.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά τραυμάτισε το γόνατό του σε μία σύγκρουση με τον Γιάννη στο τρίτο λεπτό, όσο έμεινε όμως στο παρκέ, κυριάρχησε και στις δύο πλευρές, μετρώντας 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-27, 66-53, 106-69, 119-101.

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ (Μιτς Τζόνσον): Σαμπάνι 13 (3/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Μπαρνς 6 (2), Γουεμπανιαμά 22 (5/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Καστλ 19 (1 τρίποντο, 10 ασίστ), Φοξ 18 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κορνέτ 10 (5/5 δίποντα), Χάρπερ 13 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόνσον 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπράιαντ 2, Γουότερς 3 (1), Ολίνικ 4, Σόχαν 2, ΜακΛάφλιν.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 6 (2), Γιάννης Αντετοκούνμπο 21, Τέρνερ 5 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόλινς 6 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πόρτερ (0/9 σουτ), Πόρτις 13 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κούζμα 18 (5/13 τρίποντα), Χάρις 3 (1), Άντονι 7 (1), Σιμς 1, Κόφι 7, Νανς 2, Τζάκσον 7 (1), Θανάσης Αντετοκούνμπο 2.

Τα ομαδικά στατιστικά των Σαν Αντόνιο Σπερς: 24/42 δίποντα, 16/37 τρίποντα, 23/27 βολές, 55 ριμπάουντ, 28 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 19 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 17/39 δίποντα, 17/48 τρίποντα, 16/22 βολές, 49 ριμπάουντ, 23 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 21 φάουλ.