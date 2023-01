Την πρώτη grand slam νίκη της καριέρας τους ως ομάδα πανηγύρισαν οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς. Τα αδέρφια νίκησαν με ανατροπή τους Ραμάναθαν/Ρέγες Βαρέλα και πέρασαν στον δεύτερο γύρο του διπλού στο Australian Open.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, έχοντας την υποστήριξη του κόσμου, επικράτησαν με 3-6, 7-5, 6-3 σε 2 ώρες και 3 λεπτά και σημείωσαν την πρώτη νίκη τους ως ομάδα σε Grand Slam, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του Australian Open

Το έργο τους στη συνέχεια της διοργάνωσης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς πέφτουν πάνω στους επικεφαλής του ταμπλό Κούλχοφ/Σκάπσκι, που άφησαν εκτός με 6-1, 6-2 τους Μπούμπλικ/Σμιθ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει και στο μονό του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (περίπου στις 03.30) τον Τάλον Γκρίκσπορ.

