Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τη σεζόν του στο τένις, αποχωρώντας τραυματίας από το ATP Finals, για να ακολουθήσει ένα χειρουργείο στον ώμο και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται έτσι πια σε αποθεραπεία, αλλά επέστρεψε ενεργά και στα social media, με την τελευταία του ανάρτηση να στέλνει μήνυμα προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Όλοι έχουν άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουν», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χωρίς να διευκρινίζει όμως σε τι αναφέρεται, σε μία περίοδο που ο εμβολιασμός των τενιστών βρίσκεται στο επίκεντρο ενόψει του Australian Open.

Everybody got an opinion about things they know nothing about.