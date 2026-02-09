Στέλιος Αγγελούδης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ: «Αυτονόητη η στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στο έργο»

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι ο Δήμος θα στηρίξει αυτονόητα το έργο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Παρόντες στη συνάντηση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα, ήταν ακόμη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, καθώς και η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Δήμητρα Αγκαθίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε χαρακτηριστικά: Εξετάσαμε τα επόμενα βήματα, τον απαραίτητο συντονισμό και τις ενέργειες που πρέπει να προωθηθούν ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα: ένα σύγχρονο γήπεδο και μια ανανεωμένη ζώνη στο κέντρο της πόλης».

Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μάριος Τσάκας, που είναι μέλος του ΔΣ τόνισε: «Έχουμε προχωρήσει σημαντικά και είμαστε σε σημείο που μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα στάδια.

Μιλάμε για την πραγμάτωση ενός πολυετούς ονείρου για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και για μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν γίνει ποτέ σε μεγάλο ελληνικό δήμο».