Στον αέρα το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Νερά στο παρκέ του ΣΕΦ

Η κακοκαιρία Byron επηρεάζει και τη διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Αττική έχουν βάλει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την Euroleague.

Σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (4/12/2025, 21:15).

Ο ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Αττική από τις απογευματινές ώρες έχουν μετατρέψει τους δρόμους της Αθήνας σε ποτάμια, την ώρα που η οροφή του ΣΕΦ “μπάζει” και πάλι νερά!

Η κακοκαιρία Byron δείχνει τα… δόντια της και το ΣΕΦ σίγουρα δεν είναι το… καταλληλότερο γήπεδο, όταν βρέχει.

Ο Ολυμπιακός είναι διαρκώς σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, καθώς υπάρχουν μεταξύ άλλων και σοβαροί λόγοι ασφαλείας για τη μετακίνηση των φίλων της ομάδας στο ΣΕΦ.

Να σημειωθεί ότι ήδη παρατηρούνται προβλήματα και στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, καθώς έχει συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος νερού στην Ωμέγα θαλάσσης, αλλά και περιμετρικά του γηπέδου, κάτι που θα δυσκολέψει την προσέγγιση των φίλων του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες υποστηρίζουν, πάντως, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το παρκέ, αν τελικά αποφασιστεί να γίνει το παιχνίδι.

Όπως ενημέρωσε η Περιφέρεια Αττικής, τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και μάλιστα θα κορυφωθούν από τις 11 απόψε το βράδυ.

