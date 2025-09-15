Super League: Η νύχτα ντροπής του Παναθηναϊκού, τα σερί Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και οι πρωταγωνιστές της 3ης αγωνιστικής

Για μια ακόμα αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σοκάρει… φίλους και αντιπάλους, με το αποτέλεσμα που έφερε. Πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν το 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο. Η επανέναρξη της Super League βρήκε το «τριφύλλι» να έχει μια… νύχτα ντροπής στο Πανθεσσαλικό, χάνοντας με 3-2 από την Κηφισιά.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, πήρε το πρώτο φετινό «τρίποντο» και παρθενικό της επί του Παναθηναϊκού με απίστευτο τρόπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος προκάλεσε πολλά προβλήματα στην άμυνα του «τριφυλλιού, έχοντας γκολ και ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή με τον Σφιντέρσκι, αλλά έδειξε -όπως και κόντρα στον Λεβαδειακό- ότι έχει…αυτοκτονικές τάσεις, παραμένοντας χωρίς νίκη στους δύο πρώτους αγώνες του στο πρωτάθλημα (σ.σ. δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα).

Από κει και πέρα, οι άλλοι «μεγάλοι» του ελληνικού πρωταθλήματος, έφεραν νίκες. Ο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός μέσα στο «Καραϊσκάκης», κάνοντας «πάρτι» με τον Πανσερραϊκό (5-0).

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (48’), Φρανσίσκο Ορτέγκα (66’), Ντάνιελ Ποντένσε (71’ )και Μεχντί Ταρέμι (88’, 90’+3’) σκόραραν για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αγωνίστηκαν με παίκτη παραπάνω από το 35’, μετά την αποβολή του Αντρέ Γκριν. Επιστροφή Ποντένσε με γκολ – Ντεμπούτο του Ταρεμί με γκολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να σκοράρει για δεύτερη χρονιά στην έδρα του Λεβαδειακού, η ΑΕΚ πέρασε με 1-0 από την Βοιωτία και συνέχισε… ακάθεκτη στη Super League, παίρνοντας το τρίτο της «τρίποντο».

Ο Θωμάς Στρακόσα ήταν αυτός που κράτησε όρθια την ΑΕΚ σε κρίσιμες στιγμές απέναντι στους Βοιωτούς, που πιστοποίησαν για μια ακόμη φορά το πόσο καλά δουλεμένη ομάδα είναι, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να παίρνει τα εύσημα αλλά να βλέπει την ομάδα ου να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

«Δια πυρός και σιδήρου» πέρασε από το «Απόστολος Νικολαΐδης» ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 2-1 τον τυπικά γηπεδούχο ΟΦΗ. Μπορεί η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τα γκολ των Μαγκομέντ Οζντόεφ (10’) και Δημήτρη Πέλκα (24’ από ασίστ του Βούλγαρου), ωστόσο οι Κρητικοί δεν τα παράτησαν.

Μετά την επέμβαση του πρωταγωνιστή Νίκου Χριστογεώργου στο πέναλτι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (66’), μείωσαν με υπέροχο γκολ από τον Τιάγκο Νους (75’) κι έχασαν ευκαιρίες για να σώσουν, τουλάχιστον, τον βαθμό, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν το 3/3 και να «μοιράζονται» την κορυφή με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Διευρύνοντας την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στον Ατρόμητο, ο Μανόλο Χιμένεθ συνδύασε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη με νίκη (2-1) και μάλιστα με ανατροπή.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προηγήθηκε με τον Γιώργο Τζοβάρα (18’) αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και πήραν το «τρίποντο» με τα γκολ των Ντούντου Ροντρίγκες (32’) και Λορέν Μορόν (56’). Έτσι, ο Χιμένεθ έφτασε τις οκτώ νίκες σε 11 ματς με αντίπαλο τον Ατρόμητο (είχε 7-2-1 σε 10 ματς ως προπονητής της ΑΕΚ).

Η ΑΕΛ έφυγε με την ισοπαλία (2-2) από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τα γκολ των Νίκου Καλτσά (20’) και Χουλιάν Μπαρτόλο (43’). Οι παίκτες, όμως, που ήρθαν από τον πάγκο και ειδικά ο Γιάννης Πασάς, σήμαναν την αντεπίθεση για την ομάδα της Λάρισας, που εν τέλει έφτασε στο τελικό 2-2 με δυο γκολ του 35χρονου επιθετικού (69’, 90’+4’ πέν.).

Τέλος, την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League πανηγύρισε ο Βόλος. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο πέρασε από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 2-1 τον Παναιτωλικό.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Δείτε εδώ τα highlights του αγώνα

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

Αστέρας – ΑΕΛ 2-2

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Η βαθμολογία της Super League

Ολυμπιακός 9 βαθμοί

ΑΕΚ 9

ΠΑΟΚ 9

Άρης 6

Λεβαδειακός 4

Κηφισιά 4

Ατρόμητος 3

Βόλος 3

ΟΦΗ 3

Παναιτωλικός 3

ΑΕΛ 2

Παναθηναϊκός 1

Αστέρας Τρίπολης 1

Πανσερραϊκός 0

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό της πρεμιέρας

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά – Άρης 18.00

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 18:00

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 20:00

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 20:30

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – ΑΕΚ 17:30

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 18:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:00